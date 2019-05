Újra lehet jegyet kapni Ed Sheeran szigetes koncertjére

A szervezők még 2000 belépőt dobtak piacra, az értékesítés május 30-án kezdődik.

„Óriási az érdeklődés a Sziget első napjára hirdetett Ed Sheeran koncertre, nem csoda, hogy a napijegyek pillanatok alatt elfogytak” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, hozzátéve, hogy azóta folyamatosan kapják az e-mail-eket a rajongóktól, akik lemaradtak a jegyvásárlásról. „Végül úgy döntöttünk, hogy a Nagyszínpad körüli terület minimális átalakításával növeljük a nézőteret, így lehetséges, hogy további 2000 fő még kényelmesen tudja élvezni koncertet” – magyarázta a szervező.

Az árusítás május 30-án kezdődik.

A rendezők az Ed Sheeran koncert befogadóképességénél úgy kalkuláltak, hogy az aznapot is magba foglaló bérletesek is meg tudják nézni a koncertet. Kádár elmondta, hogy az ilyen 3, 5 illetve 7 napos bérletek továbbra is kaphatóak lesznek.

Borítókép: Ed Sheeran