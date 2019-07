Újra hazánkban lép fel a LAMB

A Lamb egy angol elektronikus zenei duó Manchesterből, melyet Andy Barlow producer és Lou Rhodes dalszerző párosából áll.

Bár Manchesterből indultak, a Lambet sokkal inkább a bristoli alapokkal rendelkező, a ’90-es években népszerűvé vált trip hop hangzással azonosítják. Emellett zenéjükben keverednek a jazz, dub, break és drum and bass elemek az erős vokállal és – későbbi munkáikban – némi akusztikus hatás is érezhető.

Nagyobb sikereket főként az Egyesült Királyságban értek el, de számos európai országban is a kedvelt előadók közé tartoznak.

Hetedik albumuk áprilisban jelent meg The Secret Of Letting Go címmel.