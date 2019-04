Újabb lemezt készített a hollywoodi filmsztár

A country-, a folk- és a rockzenét ötvöző új lemezt készített Kiefer Sutherland hollywoodi filmsztár, akinek második albuma pénteken jelenik meg.

A Golden Globe- és Emmy-díjas színész elmondta, hogy a Reckless & Me című korong leginkább az americana stílusba sorolható.

A kanadai születési Sutherland első albuma három évvel ezelőtt jelent meg Down in a Hole címmel. A színésznek régóta saját lemezkiadó cége is van.

Az Egyesült Államokban élő 52 éves sztár nevéhez olyan sikersorozatok fűződnek, mint a 24 és a Kijelölt túlélő.

Íme, a debütáló album egyik dala: