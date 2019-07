Ugató vetélytársat kaphat a Downing Street főegerésze

Johnson, aki szerdán lépett hivatalába, a miniszterelnöki rezidencia személyzetével találkozva megkérdezte, akarnak-e kutyát – közölte pénteken a találkozón elhangzottakat ismerő forrás.

A Downing Streeten, amely mintegy 300 éve a brit kormány központja, már él egy barna-fehér foltos macska, Larryt, amely a miniszterelnöki hivatal főegerésze hivatalos címet viseli.

Note how I enter only when he leaves… (Pic @CRatcliffePhoto ) pic.twitter.com/lcoPNlSjuP

Larry 2011-ben a londoni Battersee negyedben lévő állatmenhelyről került a miniszterelnöki hivatalba azzal a feladattal, hogy tartsa távol a rágcsálókat. Valószínűleg jól végzi munkáját, mivel két miniszterelnököt – David Cameront és Theresa Mayt – is túlélt.

And to think Boris Johnson thought these people were there to see him.

(Pic @TolgaAkmen) pic.twitter.com/f3E6cFC0ax

— Larry the Cat (@Number10cat) July 25, 2019