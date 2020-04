Tom Hardy esti meséket olvas fel

A színész saját kertjéből szórakoztatja a gyerekeket.

Tom Hardy új filmje, az Al Caponéról szóló életrajzi dráma májusban online kerül forgalomba. A színész hamarosan visszatér a BBC gyerekcsatornájára.

Hardy, aki 2016-ban már vendégszerepelt a BBC televízió CBeebies programjában, április 27. és május 1. között öt alkalommal mesél a gyerekeknek.

A színész Simone Ciraolo Hug Me (Ölelj meg), Robert Vescio és Nicky Johnson Under the Same Sky (Egy ég alatt), Lizzy Stewart There’s a Tiger in the Garden (Tigris a kertben), Chris Haughton Don’t Worry, Little Crab (Ne félj, kis rák), valamint Rachel Rooney és Zehra Hicks The Problem With Problems (A probléma a problémákkal) című meséjét olvassa fel – jelentette be a csatorna szerdán.

Az egyes epizódokat a koronavírus-járvány miatt Hardy kertjében vették fel.

A mesélés közben néha a színész francia buldog kutyája, Blue is feltűnik a képernyőn. A meséket hétköznap esténként sugározzák a CBeebies műsorában, és a BBC iPlayerén is lejátszhatók – számolt be róla a Variety.com.

Hardy új filmje, az Al Capone amerikai gengszterről szóló életrajzi dráma Észak-Amerikában május 12-én debütál online.

A Josh Trank rendezésében készült produkció első beharangozó klipje szerdán jelent meg.

Trank a Twitter-oldalán posztolta a trailert a bemutatás dátumával együtt. Mint írta, a film korábbi címe, a Fonzo megváltozott, és végül Capone címmel kezdik forgalmazni. A rendező megjegyezte, hogy bár a produkció online kerül forgalomba, reméli, hogy még idén a moziban is játsszák majd.

A hírhedt gengsztert negyvenes évei végén, a börtönben töltött évek után ábrázolja a film. Az elmaszkírozott Hardy egy demenciával és múltja árnyaival küzdő embert alakít, aki után tovább folyik a nyomozás.