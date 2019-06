Széket avattak egy magyar városban a Depeche Mode tiszteletére

Tovább gyarapodott a Csillagok Városa gyűjtemény.

Már nyolc éve, hogy elindult a Csillagok Városa projekt, ez idő alatt több mint 40 olyan világsztárnak és hazai pop-rock ikonnak állítottak emléket Sopronban, akik a Telekom VOLT Fesztiválon színpadra léptek, és még ennél is több dedikált csillaggal gyarapodott a gyűjtemény, amelynek egy részét a soproni VOLT Caféban nézhetik meg az érdeklődők.

A városban elhelyezett különleges székszobrok alkotója efZámbó István képzőművész, aki a szervezők kérésére évről évre egyedi bútordarabokat hoz létre, amelyeket a fesztiválon fellépő előadók dedikálnak, majd Sopronnak adományoznak, örök emléket hagyva velük maguk után.

A Telekom VOLT fesztiválnak otthont adó városban már több mint 40 világsztárnak van saját aláírással ellátott bútordarabja, és ez a szám minden évben gyarapodik. A legelső széket 2010-ben a The Prodigy kapta, 2017-ben a Iron Maiden, a Slayer, az Axwell Λ Ingrosso EDM-páros, Ella Eyre és Wiz Khalifa, 2018-ban a Linkin Park, Martin Garrix, az Imagine Dragons, Ellie Goulding és a Pendulum kapott saját ülőalkalmatosságot, de akik Sopronban járnak, megkereshetik többek között Jared Leto, Iggy Pop, Paul Kalkbrenner, a The Prodigy, Moby, Steve Aoki, a Billy Talent, Fatboy Slim, Slash, a Papa Roach vagy a The Hurts, vagy a magyar előadók közül Ákos és a Tankcsapda székét is.

“A Csillagok Városa projekt nem titkolt célja, hogy a Telekom VOLT fesztivál időszakában és azon kívül is felfedező útra invitálja a Sopronba érkező zenerajongókat. Fülöp Zoltán barátommal, a VOLT másik alapítójával tősgyökeres soproniak vagyunk, itt nőttünk fel, ezer szál köt bennünket ehhez a városhoz. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az évek során a Telekom VOLT Fesztivál igen komoly vonzerővel bíró eseménnyé vált, és nem csak az országhatáron belülről, de külföldről is rengeteg érdeklődőt vonz ide. Szeretnénk, ha a fesztiválon fellépő hírességek különleges, dedikált székeinek felkeresése közben ők is megismernék a várost, a nevezetességeit és a legjobb helyeit” – árulta el Lobenwein Norbert, a fesztivál és a Csillagok Városa projekt egyik alapítója.

Idén a Depeche Mode ülőalkalmatossága került felavatásra, a soproni Széchenyi téren található Dömötöri Cukrászdánál. “Dave Gahan csapata 2018-ban, a Telekom VOLT Fesztiválon adta első magyarországi fesztiválkoncertjét. Régi álmunk vált valóra azzal, hogy vendégül láthattuk a legendás csapatot. Nem titok, hogy a stábból is többen évtizedek óta rajongtunk értük, így természetesen őket is megleptük egy szoborszékkel, amit ef Zámbó István tervezett” – tette hozzá Fülöp Zoltán, a fesztivál és a projekt másik létrehozója.

A Depeche Mode székavatására június 6-án, csütörtökön, 15:00-kor került sor a Széchenyi téren, a Dömötöri cukrászda teraszán, ahol mostantól bárki megcsodálhatja a műalkotást, a Linkin Park tiszteletére állított szoborszékkel együtt.