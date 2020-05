Sokba kerül Benedict Cumberbatchnek az új-zélandi fogság

A színész egy forgatás miatt a szigeten ragadt a járvány idejére és azóta itt lakik, napi 650 ezer forintnak megfelelő dollárért.

A Sherlock és a Dr. Strange sztárja épp a Power of the Dog című filmet forgatta Új-Zélandon, amikor a koronavírus-járvány kitörése miatt lezárták a határokat, ő pedig ott ragadt – írja az Origo a The Sun alapján.

A brit színész még éppen hazamehetett volna az Egyesült Királyságba, de miután a családja is vele volt, úgy döntött, hogy inkább a távoli szigeten vészeli át a járványt.

A lap szerint a sztárok komfortzónájából így sem kellett kilépnie, hisz több mint két hónapja egy óceánparti villát bérel, amelyhez többek között nyolc hálószoba, medence és teniszpálya tartozik – mindez napi 1700 fontért, azaz több mint 650 ezer forintért.