Pletykák kereszttüzébe került Katalin hercegné

Az utóbbi napokban több pletykalap is azzal foglalkozott, hogy Katalin hercegné arca látványosan kisimult, ráadásul egy bizonyos Dr. Medi Spa klinika szakorvosa úgy nyilatkozott, mintha Katalin náluk végeztette volna el a beavatkozásokat – írja a hirado.hu.

DENIAL: @RoyalKensington denied that Duchess of Cambridge Kate Middleton improved her appearance with #Botox https://t.co/Vv6O4M5PIE

— Premiere Networks (@TheRadioSnitch) July 25, 2019