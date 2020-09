Ő játssza majd Csingilinget az élőszereplős Pán Péterben

A készítők választása nem aratott osztatlan sikert a rajongók körében.

A Disney pár hónappal ezelőtt jelentette be, újabb élőszereplős filmet forgatnak, ezúttal a Pán Pétert. Sohaország szereplői közül már több névről lerántották a leplet, Hook kapitányt Jude Law, Wendyt Ever Anderson, Pán Pétert pedig Alexander Molony játssza majd.

Csingiling szerepére viszont most először egy színes bőrű színésznőt, Yara Shahidit választották, akit a Feketék fehéren című sorozatból ismerhetünk, de láthattuk már a Seholország, illetve A Nap is csillag című filmekben is – írja a hirado.hu.

A korábban bejelentett, A kis hableány szerepére választott szintén színes bőrű Halle Bailey estében is hasonló volt a közvélemény reakciója, de a Disney már a kezdetek óta vágyott arra, hogy az igazi klasszikus karakterek választásakor, ne csak fehér színészekre korlátozzák a főszereplő jelölteket.

J. M. Barrie regényének újabb vászonra vitt változatát, ezúttal David Lowery és Toby Halbrooks készíti majd, a címe pedig Pán Péter és Wendy (Peter Pan & Wendy) lesz.

Borítókép: Yara Shahidi színésznő