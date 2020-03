Nem rettenti el a koronavírus veszélye a közönséget a mozizástól

A mozis kasszasikerlista adatai azt jelzik, hogy az új koronavírus veszélye nem rettentette el a hét végén a közönséget a mozilátogatástól: jól nyitott a Disnesy és a Pixar Előre című animációs vígjátéka és Ben Affleck sportdrámája, a The Way Back című film is.

A két tizenéves elf-fivér nem mindennapi küldetéséről szóló Előre című animációs film iparági becslések szerint 40 millió dollárt hozott a bemutató hétvégén az észak-amerikai mozikban, míg a nemzetközi piacokon 28 millió dollárt. Utóbbiról a Disney megjegyezte, hogy az ázsiai, csendes-óceáni térségében kívüli területeken nem éreztek semmilyen anyagi veszteséget. Az Előre a bevételi toplista második helyére szorította vissza a Universal és a Blumhouse A láthatatlan ember című filmjét, amely 15,2 millió dollárt forgalmazott. A Warner Bros. Pictures forgalmazásában, Ben Affleck főszereplésével készült The Way Back, amely egy alkoholista építőmunkásról szól, akit egykori középiskolája felkér arra, hogy legyen a kosárlabdacsapat edzője, 8,5 millió dollár bevételre tett szert. Főként az idősebb közönség körében váltott ki érdeklődést a film és a kritikusok körében is elismerést aratott. Borítókép: illusztráció