Nem annyira csípi a gazdagok kedvencét Jennifer Aniston

A mexikói konyhának viszont képtelen ellenállni.

Annak ellenére, hogy Jennifer Aniston februárban 51 éves lesz, pontosan olyan fittnek és fiatalnak tűnik, mint 20 évvel ezelőtt. Akárcsak a hollywoodi sztárok többsége, ő is jó néhány diétát kipróbált, ám egy ideje már nem sanyargatja a testét, inkább tudatosan étkezik. Elárulta, miket eszik rendszeresen, és milyen ételeket száműzött végleg a konyhájából – írja a Mindmegette.

A Jóbarátok sztárja szerint egészségünk és fiatalságunk megőrzése érdekében fontos a jó alvás, a rendszeres mozgás, a hidratálás kívül-belül és a „valódi ételek” fogyasztása.

Csak valódi ételeket, vagyis természetes, adalékanyag mentes élelmiszereket fogyasztok, az előre csomagolt, mirelit ételeket pedig próbálom elkerülni

– mondta korábban a Glamour magazinnak. Lássuk, melyek azok a finomságok, amik biztosan ott lapulnak a színésznő hűtőjében, és melyek azok, amiket sosem szokott fogyasztani!

ÉTELEK, AMIK MINDIG MEGTALÁLHATÓK A HŰTŐJÉBEN

Aniston szerint a nassolás elkerülésének legegyszerűbb módja, ha mindig tart magánál olyan egészséges snack-eket, amiket elrágcsálhat, ha rátör az éhség.

A Yahoo!-nak elárulta, mindig van nála egy műanyag doboz, amiben friss zöldségfalatok vannak. De a hűtőjében állandóan megtalálható a főtt tojás, a vajsaláta és az omlós sült csirke is. Ezeket külön-külön is elfogyaszthatja, de akár kombinálhatja is őket, és pár perc alatt mennyei salátát készíthet belőlük.

ÉTELEK, AMIKET SZÁMŰZÖTT A KONYHÁJÁBÓL

Bár a színésznő általában próbál egészségesen táplálkozni, néha megenged magának egy kis kényeztetést. Például hatalmas rajongója a mexikói konyhának és egyszerűen nem tud ellenállni a házi készítésű tortilla chips-nek és a guacamole-nak.

Van azonban két olyan étel, amit végleg száműzött az étrendjéből.

Répa egyáltalán nincs a hűtőszekrényemben, nem vagyok érte oda. És kaviárt sem találnátok nálam. Egyszerűen nem tudom megszeretni, függetlenül attól, mennyien imádják

– mondta.