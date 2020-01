Nadal sokkot kapott Kobe halálhíre hallatán

„Őszintén gyászolok. Kobe a mentorom és a barátom volt. Te és a lányod a szívünkben éltek tovább örökké” – írta a Twitteren Novak Djokovic, az Australian Open címvédője.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 27, 2020