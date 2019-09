Most már biztos, hogy válik Adele

Az énekesnő és Simon Konecki három évig voltak házasok, egy közös gyermekük született.

Adele és férje már hónapok óta külön éltek, nem volt titok, hogy elválnak. Mára az énekesnő beadta a válási papírokat is – írta a Sky News alapján az Origo.

A válási procedúra három év házasság után tehát immár hivatalosan is megkezdődött.

Adele és Simon Konecki 2011-ben jöttek össze, egy évvel később született meg Angelo nevű fiuk.

Házasságot csak 2016-ban kötöttek, azt is teljesen titokban. Hogy egyáltalán férjhez ment, azt a 2017-es Grammy-díjátadón jelentette be Adele, a beszédében férjének és kisfiának is köszönetet mondott a díjért.

Borítókép: az énekesnő 2016-ban a Grammy-díjátadón