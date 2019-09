Meghalt a The Cars frontembere

Hetvenöt éves korában elhunyt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttesének frontembere – jelentette be a New York-i rendőrség.

A rendőrséget a zenész családjának tagjai vasárnap hajnalban értesítették arról, hogy élettelenül találtak rá manhattani otthonában.

Az első vizsgálat szerint halálát nem okozhatta idegenkezűség, orvosszakértői vizsgálat fogja megállapítani a halál okát

– közölte a rendőrség.

Az 1970-es években Bostonban alakult The Cars az Új Hullám mozgalom egyik elindítója volt.

A zenekart Ocasek és Benjamin Orr hozta létre az után, hogy megismerkedtek a középiskolában.

Első sikereiket a Just What I Needed, My Best Friend’s Girl és Good Times Roll című számokkal érték el.

Az együttest tavaly iktatták be a Rock and Roll hírességek csarnokába.

A The Cars a nyolcvanas évek végén oszlott fel, ekkor Ocasek szólókarriert kezdett, és producerként is dolgozott számos zenésszel, együttessel.

28 évi házasság után múlt év májusában jelentette be felesége, Paulina Porizkova modell, színésznő, hogy különváltak.

Az együttes másik alapítója, Bejmanin Orr 2000-ben halt meg hasnyálmirigyrákban.