Maverick adott tanácsot tanácsot Thornak

Chris Hemsworth megkérdezte Tom Cruise-t, hogy mégis mi alapján dönt a filmek mellett.

Tom Cruise filmes életműve már most akkora, mintha 80 éves lenne. Hihetetlenül sok kasszasiker fűződik a nevéhez, de a művészibb jellegű filmekhez is szívesen adta a nevét (Vanilla égbolt, Tágra zárt szemek). Legendás arról is, hogy amit meg tud oldani kaszkadőr nélkül, azt megoldja 57 évesen is – írja a hirado.hu.

Chris Hemsworth, aki generációja egyik legfoglalkoztatottabb akciószínésze, a fentebb említettek miatt tanácsot kért Cruise-tól. Méghozzá abban, hogy mi alapján dönt egy-egy filmszerep elvállalásakor.

„Körülbelül egy éve dumáltam Tommal. Megkérdeztem mi áll a döntései mögött. Azt hittem, valami komoly logika áll majd mögöttük, de nem.

Azt mondta, nem görcsöl rá a döntésekre, a forgatókönyvek jönnek-mennek,

egy szempont van: minél több nézőt vonzzon az ötlet”

– idézi Christ a Cinemablend.

Hemsworth-öt hamarosan a Men in Black: Sötét zsaruk a Föld körül, Cruise-t pedig leghamarabb a 2020-as Top Gunban fogjuk újra látni.