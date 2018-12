Nem lesz több folytatása A tetovált lánynak

A sorozat első kötete 2005-ben került a boltokba.

David Lagercrantz elállt attól a tervétől, hogy megírja a népszerű svéd Millennium-sorozat hetedik kötetét is, a jövőre megjelenő The Girl Who Lived Twice lesz az utolsó.

Ezt maga a svéd szerző jelentette be a svéd köztévében, amely csütörtökön részleteket sugárzott egy december 30-án adásba kerülő hosszabb interjúból.

A Millennium-sorozatot megalkotó Stieg Larsson 2004-ben halt meg és a Norstedts kiadó később a svéd David Lagercrantzcal írt alá szerződést az újságíró Mikael Blomkvist és a hacker Lisbeth Salander történetének folytatásáról.

Larsson nem érte meg könyvei hatalmas sikerét, trilógiája első regénye, A tetovált lány 2005-ben, a két további kötet, A lány, aki a tűzzel játszik és A kártyavár összedől 2006-ban és 2009-ben került a boltokba. A trilógiából világszerte 80 millió példány fogyott, a történeteket többször is megfilmesítették.

A 2015-ben megjelent, Ami nem öl meg (The Girl in the Spider’s Web) című negyedik részt már Lagercrantz írta. A kötet hatmillió példányban kelt el 47 országban és vegyes kritikákat kapott. Annak idején több író is a Larsson iránti tiszteletre hivatkozva a könyv bojkottjára szólította fel az olvasókat.

Tavaly jelent meg a sorozat ötödik könyve, angolul The Girl Who Takes an Eye for an Eye, magyarul Mint az árnyék címmel, és 2019 augusztusában kerül a boltokba széria hatodik, egyben utolsó darabja, a The Girl Who Lived Twice (A lány, aki kétszer élt).

„Vacilláltam és sok ostobaságot mondtam, de most már határozottan vége. Nem akarok olyan író maradni, aki bennrekedt egy sorozatban”

– mondta Lagercrantz, aki mindazonáltal „csodálatos utazásnak” nevezte a Millennium-projektet.

Az Ami nem öl meg filmváltozata az elmúlt hetekben került a mozikba Claire Roy főszereplésével.

