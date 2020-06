Majdnem kétmilliárd forintot adtak Kurt Cobain gitárjáért (videó)

Több mint hatmillió dollárért (1,9 milliárd forintért) kelt el egy kaliforniai árverésen Kurt Cobain gitárja, amelyen alig négy hónappal halála előtt játszott a zenész az MTV Unplugged című műsorában. A 6,01 millió dolláros ár világcsúcs a gitárárverések történetében.

A Julien’s Auctions szombati közlése szerint a Martin D-18E típusú gitáron Cobain az 1993-as felvételen élőben játszott. A gitárral együtt jár a ütött-kopott tokja is, benne egy velúrbőr kis táskával.

A fellépésről készült Nirvana-album, az MTV Unplugged in New York olyan dalok akusztikus verzióját tartalmazza, mind az About a Girl, az Apologies és David Bowie The Man Who Sold the World című dalának feldolgozása. A lemez, amelyet négy hónappal Cobain 1994 áprilisában bekövetkezett halála után adták ki, Grammy-díjat kapott.

A gitárért valaha fizetett legnagyobb összeg 2019 júniusából származik, amikor a Pink Floyd zenésze, David Gilmour hangszeréért, egy fekete Fender Stratocasterért 3,9 millió dollárt (1,2 milliárd forintot) fizettek egy New York-i aukción. A Julien’s aukciósház június 19-20-i árverésén Kurt Cobain más tárgyait is eladásra kínálták. A tárgyak a családhoz közel álló vagy egykor Cobainnel együtt dolgozó személyektől származtak az aukciósház közlése szerint.

Az aukciósház Music Icons árverésén elárverezték a négy éve elhunyt popsztár, Prince egy legendás Blue Angel gitárját is, az 1984-es, jellegzetes felhőalakú kék hangszer 563,5 ezer dollárért kelt el.

A gitár a Grammy-díjas zenész egyik kedvenc hangszere volt karrierje csúcsán, a 80-as, 90-es években. Ezen játszott az 1984-85-ös Purple Rain, az 1987-es Sign o’ the Times, és az 1988-89-es Lovesexy koncertkörútján, valamint 1991-ben, az MTV videódíj-átadóján.

A Blue Angel a különleges, Prince számára készített felhőgitárok első négy darabja közé tartozott. Az eredetileg fehér darabot többször festették át különböző színekre.

2017-ben a Julien’s Prince egy kék-zöld felhőgitárját 700 ezer dollárért árverezte el.