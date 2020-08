Ma már világhírű a londoni metróban Lady Gagát éneklő hölgy (videó)

Charlotte Awbery ügyesen lovagolta meg a 15 perc hírnevet, és úgy tűnik, már saját lemezen is dolgozik.

Februárban az angol komikus, Kevin Freshwater a londoni metróban forgatott, és arra kérte az utasokat, hogy folytassák a dalt, amibe belekezd. A sok már-már fület bántó vagy éppen kameralázas járókelő után igazi felüdülés volt, amikor egy szőke hajú, csinos nő nem csak hogy minden szégyenlősség nélkül folytatta Lady Gaga ‘Shallow’ című dalát, hanem olyan előadást kanyarított, amitől nem csak a tréfagyáros szava akadt el – írja a hirado.hu.

Charlotte Awbery ügyesen lovagolta meg a 15 perc hírnevet és azután, hogy Ellen DeGeneres műsorában is bemutatkozott, most úgy tűnik, saját lemezen dolgozik. Erre enged következtetni, hogy Youtube-csatornáján most a Lady Gaga dal stúdióverzióját is bemutatta, melyhez egy saját videoklip is készülőben van – írja a Just Jared. Ami minden bizonnyal csak a kezdet.

A 31 éves Awbery hivatását tekintve egyébként eddig is énekesnő volt, azonban nem jutott az esküvőknél nagyobb színpadra. Szerencsésnek mondhatja magát, melyhez persze vitathatatlanul szükség volt fantasztikus hangjára.