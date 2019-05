Liam Neeson újabb akciószerepet kapott

Leszerelt vietnami veteránt alakít, aki szárnyai alá vesz egy fiút, akit egy bűnbanda üldöz.

A The Minuteman című filmet Robert Lorenz rendezi, aki a forgatókönyvet társszerzőként jegyzi Chris Charlesszal és Danny Kravitzcal – írta meg a The Hollywood Reporter.

Lorenz korábban számos Clint Estwood-film producere volt, egyebek mellett a Titokzatos folyó, a Millió dolláros bébi és az Amerikai mesterlövész című produkciókon dolgoztak együtt.

Lorenz Az utolsó csavar című filmmel debütált rendezőként 2012-ben. Az apa-lánya dráma főszerepét Clint Eastwood alakította, a lányt pedig Amy Adams.

A Minuteman nemzetközi forgalmazási jogait a cannes-i filmvásáron kínálja eladásra a Voltage Pictures. A film forgatása szeptemberben kezdődik.

A Schindler listája című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölt Neeson, aki idén nyáron tölti be a 67. évét, az utóbbi években számos akciófilm, köztük az Elrabolva-trilógia sztárja volt. A közelmúltban magyarázkodnia kellett, mikor Dermesztő hajsza című új filmje promóciós körútján egy interjúban félreérthetően fogalmazott, ami miatt rasszistának nevezték. Azóta többször is bocsánatot kért, de felmerült, hogy ez a hiba akár további pályájára is hatással lehet.