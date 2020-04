Leonardo DiCaprióval szerepelhet, aki jótékonykodik

Justin Bieber pedig egy szerenádot ajánlott fel egy kampányban.

Számos sztár csatlakozott különleges felajánlásaival ahhoz az adománygyűjtő kampányhoz, amely a koronavírus-járvány idején rászorulók élelmezését akarja biztosítani Amerikában.

A kezdeményezésben résztvevő Leonardo DiCaprio statisztaszerepet kínált fel új filmjében, Justin Bieber szerenádot ígért, Ellen DeGeneres pedig társházigazdának hívott meg egy szerencsés adományozót híres beszélgetős műsorába.

Alex Rodriguez, a New York Yankees volt baseballsztárja ütőleckét és ebédet, Tom Brady, az amerikaifutball-liga játékosa személyi edzést, Matthew McConaughey filmsztár pedig texasi futballozást kínált fel az AllInChallenge néven futó kezdeményezésben.

DiCaprio a közösségi médián közzétett posztjában szerdán számolt be róla, hogy Robert De Niróval fogja forgatni a Killers of the Flower Moon című filmet, amit Martin Scorsese rendez majd.

A színész felajánlotta, hogy a legtöbbet adakozó vele, De Niróval és Scorsesével tölthet egy forgatási napot, egy jelenetben részt vehet statisztaként, és természetesen a film premierjére is meghívják.

A kampányt kedden Michael Rubin amerikai üzletember indította el, aki különleges felajánlásokat kért a hírességektől. A legnagyobb összegű adományokat is jutalmazzák, de lesznek olyan nyeremények is, amelyeket az akár csak tíz dollárt adakozók között sorsolnak ki.

Szerdán már több mint 50 híresség csatlakozott felajánlásaival a felhíváshoz, és az adományok összege meghaladta a négymillió dollárt (1,3 milliárd forintot).

Zenészek tucatjai vesznek részt azon a szombati kétórás globális koncerten is, amellyel a járvány élvonalában dolgozókat köszönik majd.