Lenyűgöző duettet adott elő Jennifer Lopez és lánya a színpadon

Nem kérdés, hogy a 11 éves Emméből is énekesnő lesz egyszer.

Jennifer Lopez 11 éves kislánya, Emme őstehetség, tényleg hihetetlen hanggal áldotta meg sors. A sztárcsemete legutóbb Alicia Keys “If I Ain’t Got You” című slágerét énekelne a próbáló édesanyjának, aki akkor felvetette stábjának, hogy nyári turnéján esetleg Emme is szerepet kaphatna, a duett pedig a minap valóra is vált – írja a Híradó.

Az It’s My Party Tour keretei között a Los Angeles-i Fórumban lépett a színpadra az énekesnő egy vörös tüllruhában, a meglepetés pedig aznap este a bájos Emme volt, aki ugyanolyan ruhában egy közös dal erejéig csatlakozott Jenhez.

Hogy a leányzóból énekesnő lesz-e, az nem kétséges, Lopez korábban így nyilatkozott csemetéje tehetségéről:

“Az apja hangját örökölte. Annyira természetes. Mindig is tudott énekelni. Emlékszem, amikor még csak kisbaba volt, és ült a kiságyban, dúdolgatott, tényleg magának énekelt. Mark pedig azt mondta, hogy ez jól esik neki, jót tesz a testének és a lelkének!”

– idézi a dívát az ET Online cikke.

Jennifer Lopez és Mark Anthony 10 éven át voltak házasok, válásukat 2014-ben mondta ki a bíróság. Kapcsolatukból két gyermek született, Emme és ikertestvére, Maximilian.