Lear királyt várták, Gandalfot kapták

Kisebb sérülés miatt ki kellett hagynia a Lear király egyik hétvégi előadását Ian McKellennek a londoni West Enden. A nézők visszakapták az esetenként 170 fontos (61 ezer forintos) jegyek árát, ráadásul a színész megkérte őket, hogy maradjanak, hallgassák meg pályafutása és élete legemlékezetesebb történeteit.

Ian McKellen a színpadon egy karosszékben ülve, bottal a kezében szórakoztatta a közönséget a Duke of York’s Színházban. Kirsty Bushell színésznő, aki a király egyik lányát, Regant játssza a Lear királyban, a takarásból hallgatta kollégája történeteit.

„Spontán, teljesen természetes és mélyen megható volt” – mondta a The Times című lap hétfői számában az eseményről.

– tette hozzá.

Katie Simpson, a CBC kanadai közszolgálati műsorszóró egyik újságírója, aki a közönség soraiban ült, kiváltságos és „meglehetősen hihetetlen” élményként jellemezte a szombati matinéprogramot. Elmondása szerint Ian McKellen beszélt többek közt arról, hogy nem szereti a mikrofonokat a színházban, mert szerinte akadályozzák a kapcsolatteremtést. Azzal viccelődött, hogy azért lett színész, mert magamutogató.

Kérdezni is lehetett tőle.

Sir Ian McKellen injured himself running to catch a train, and this afternoon’s performance of King Lear is cancelled. Instead, McKellen is chatting with the audience taking questions, and it is pretty incredible. pic.twitter.com/UcNLiWNgE7

— Katie Simpson (@CBCKatie) August 4, 2018