Kobe Bryant halála miatt csináltatott homloktetkót Amber Rose

Talán még a rajongóit is meglepte.

Eddig is volt jó pár tetoválása a modell Amber Rose-nak, de az talán még a rajongóit is meglepte kissé, hogy a közelmúltban ő is beállt az arctetovált sztárok (egyre növekvő) sorába – írja a Borsonline.

A Slash és Bash szavakat (azaz két gyermeke nevét, mivel ez utóbbi a Sebastian rövidítése) varratta a homlokára, most azonban azt is elárulta, miért.

A One on One With Keyshia Cole című beszélgetős műsorban fedte fel, hogy noha nem szeretnék, hogy azt mondják róla: Kobe Bryant meghalt, ő pedig ezért rögtön elrohant tetováltatni, de gyakorlatilag mégis ez történt. „Kobe halála rákényszerített, hogy elgondolkozzak a saját életemen” – magyarázta.

Az élet igenis rövid, és a sportoló halála megmutatta, hogy bármelyik pillanatban véget érhet. Ezért kell a lehető legtöbbet megélnünk belőle, és gyermekei nagyon is fontos adalékok ebben.