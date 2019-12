Kim Kardasdhian photoshoppos húzása megdöbbentette a rajongókat

Senki nem értette, miért tűnik retusáltnak nagyobbik lánya.

Van olyan, hogy egy kisgyereknek egyszerűen elfogy a türelme, mondjuk szülei felnőttes hülyeségéhez, mint amilyen az órákon át való pózolás egy műteremben, hogy elkészülhessen az Instagramra kirakható tökéletes karácsonyi családi képeslapfotó – írja a Híradó.

Ez történt a hatéves Noth Westtel is, Kim Kardashian és Kanye West kislányával, aki megmakacsolta magát, és nem volt hajlandó a testvéreivel és szüleivel mosolyogni a kamerának. A leányzó egy kis trükkel végül felkerült a fotóra, de a rajongók persze azonnal kiszúrták a turpisságot.

Először csak amiatt háborodtak fel, mert egy gyerkőcnek ugye semmi szüksége arra, hogy retusálják, most azonban az Ellen show-ból kiderült, hogy North eredetileg egyáltalán nem szerepelt a képen, ezért is néz másfelé, mint a család többi tagja, és ezért is más a megvilágítás.

“Egy másik frizurát akart, aztán már nem volt kedve az egészhez. Mondtam neki, hogy akkor nélküle csináljuk, és ez neki megfelelt. Másnap viszont azt mondta, mégis nagyon szeretne velünk lenni a képen. Felhívtam a fotós, aki még a városban volt, és lefotózta North-ot egyedül, mondtam neki, hogy egyszerűen csak szerkessze rá a képre” – idézte Kimet a Just Jared.

Probléma tehát megoldva, az már más kérdés, hogy ha a nem szakavatott szemek is kiszúrták a trükköt, akkor Kimnek ennyi pénzért már jobb fotós kellett volna felfogadnia. Főleg, hogy ami a portrét illeti, minden nagyon beállított, karácsonyi hangulata pedig végképpen nincsen.