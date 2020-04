Karanténból, kanapén ülve szól a Backstreet Boys slágere (videó)

Amerika különböző államaiban élnek, de összehozták a nagy slágerüket.

Az eredetileg a floridai Orlandóból származó Backstreet Boys tagjai már régóta nem egy városban élnek, így a karantén az ő életüket is hibernálta, azonban nem akartak kimaradni abból a sorból, amelyben zenészek sokasága kedveskedik rajongóiknak ebben az áldatlan állapotban – írja a hirado.hu.

Legnagyobb slágerüket, a 2000-es I Want It That Way-t kapták elő, és otthoni környezetben rögzítették magukat kamerával, amit aztán videóként összevágva készítettek el. Érdemes megnézni külön-külön a tagokat, ki mennyire gondolta beengedni az intim szférájába a nézőt.

Brian Littrell atlantai otthonában egy akkora nappaliból kezdte a dalt, mint egy tornacsarnok, Nick Carter már Las Vegasból folytatta a kertből, ami inkább tűnik egy ranch-nek, mint kertnek. AJ McLean a saját strófáját Los Angelesből rögzítette, mint ahogy Kevin Richardson is, akik kevésbé voltak hivalkodóak az enteriőrt tekintve, sőt, utóbbi azt a cukiságot is elkövette, hogy gyerekeit is megkérte, segítsenek neki a dalban. Howie Dorough az egyedüli, aki Orlandóban maradt.

A srácok nem öltöztek ki, nagyjából természetesnek és spontánnak tűnik az akció. Egyedül Nick érdemelne kis megdorgálást, aki a többiekkel ellentétben kissé kozmetikáztatta az éneksávot, mert egyértelműen kihallatszik, hogy az övé nem élő.