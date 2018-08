Jubileumi koncerttel érkezik a Jethro Tull

Idén volt éppen 50 éve, hogy 1968. február 2-án, a londoni Marquee Clubban először lépett színpadra a Jethro Tull. Az eltelt évtizedek alatt több mint 60 millió albumot eladó együttes mára a korszak legsikeresebb előadói közé emelkedett, és az alapító frontembernek, Ian Andersonnak hála még mindig aktív, Magyarországon is rendszeresen fellépnek.

Idén Ian ezt a kerek évfordulót ünnepli: összeállított egy 50 dalból álló, a Jethro Tull teljes pályafutását bemutató válogatást, melyet 50 for 50 címen adott ki. Ez a válogatás képezi az idén induló turné alapját is: a koncerteken előkerülnek majd egészen korai, az alakulás időszakából származó dalok, több igazi sláger a This Was, Stand Up, Benefit, Aqualung, Thick As A Brick, Too Old To Rock And Roll: Too Young To Die, Songs From The Wood, Heavy Horses és a Crest Of A Knave lemezekről, de a frissebb kiadványok, így a Thick As A Brick 2 is felbukkan majd.

Az egész világot bejáró turné 2019 elején ér Budapestre: január 19-én a Kongresszusi Központban hallhatjuk ismét a Jethro Tullt.

Jegyek kaphatók a Ticketportal és az Eventim hálózatában.

