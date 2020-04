Harry herceg és felesége ételfutárnak állt (videó)

A jótékonykodást a koronavírus árnyékában sem hagyták abba.

Harry herceg és Meghan hercegné, akik március végével hivatalosan is maguk mögött hagyták Angliát, és már nem is aktív tagjai a királyi családnak, most Los Angelesben keresik új otthonukat – írja a Híradó.

Bár néhány napja felmerült a pletyka, hogy megvették Mel Gibson villáját, kiderült, ez csak pletyka volt. Azonban amíg nincs meg a tökéletes ház, addig sem unatkoznak, csatlakoztak a Project Angel Food jótékonysági szervezethez, és futárként ők is ételt szállítanak a szükségben élő családoknak – írja a Just Jared.

A TMZ pletykaoldalhoz eljutott egy videó is, amin jól látszik, ahogyan a maszkot és kesztyűt viselő házaspár megérkezik egy lakóparkhoz, ahol alacsony keresetű, hátrányos helyzetű családok élnek.