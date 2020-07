Flea önéletrajza már magyarul is olvasható

Az ír és dédnagyanyja révén magyar gyökerekkel is rendelkező zenészt az amerikai Rolling Stone magazin 2009-ben a világ második legjobb basszusgitárosának választotta.

Az amerikai kiadás után bő fél évvel magyarul is olvasható Flea önéletrajzi kötete, amely a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosának élete első húsz évét eleveníti fel.

Az ír és dédnagyanyja révén magyar gyökerekkel is rendelkező, Ausztráliában született, majd négyévesen New Yorkba, tíz esztendősen pedig Los Angelesbe került Flea gyerekkorát, tiniéveit alapvetően befolyásolták viharos családi körülményei, érzelmi sérülései, alacsony testmérete. A legmeghatározóbb azonban a hetvenes évek Los Angelesének légköre volt.

Pritz Péter, a könyv fordítója elmondta, hogy az önéletrajz címe – LSD gyerekeknek (Acid for the Children) – egy elfeledett dal címe. Memoárjában Flea leírja: bár sok szert kipróbált és ezeket éveken át rendszeresen fogyasztotta, soha nem lett függő és a tudatmódosítókat nem is ajánlja senkinek.

„Flea-t leginkább a zene mentette meg, nála ez szinte több mint egy vallás, maga az őserő kifejeződése rajta keresztül” – jelentette ki a fordító. Érdekes módon a dzsessz alapvető fontosságú volt művészi fejlődésében, sokáig a trombita volt a hangszere, ami egyedi basszusgitárjátékát is befolyásolta. Félénkségét, a rajta esett sebeket extrém tettekkel, öltözködéssel kompenzálta.

Visszaemlékezéseit Flea időnként személyes kommenttel, képzeletbeli filmforgatókönyv-részlettel és más szokatlan dologgal vegyíti. A Trubadúr Könyvek gondozásában megjelent kötet a Red Hot Chili Peppers megalakulásával ér véget, ezért lehet, hogy az olvasók egy részében lesz némi hiányérzet.

Az 1983-ban Los Angelesben alakult Red Hot Chili Peppers eddig tizenegy stúdióalbumot készített, közülük az 1991-ben kijött Blood Sugar Sex Magik 13 millió példányban kelt el. A világhírű csapat eddig kétszer játszott Budapesten: 1996-ban a Kisstadionban, húsz évvel később a Sportarénában.

„Amikor felmegyek a színpadra, az a célom, hogy a ritmus átjárjon és ezzel meg tudjam érinteni az embereket” – mondta Flea 2016-ban az MTI-nek adott interjúban.