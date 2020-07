Filmre viszik, ki szerzett éjszakára szeretőt Cary Grantnek

Hollywood legendás kerítőjéről, Scotty Bowersről forgat életrajzi filmet a Szólíts a neveden rendezője, Luca Guadagnino.

A Variety.com értesülése szerint a forgatókönyvet Seth Rogen és Evan Goldberg írja Matt Tyrnauer 2017-ben bemutatott dokumentumfilmje, a Scotty and the Secret History of Hollywood alapján.

A portréfilm a hollywoodi sztárok szexuális kerítőjeként évtizedekig működő Bowers emlékeit idézte fel.

A Fox Searchlight két éve kezdte el a film fejlesztését. A produkció bemutatja majd, hogy a második világháborús veterán, aki harcolt Ivo Dzsimánál is, hogyan vált a negyvenes évektől az AIDS-járvány 1980-as kitöréséig a mozisztárok fizetett szexpartnerévé, majd kerítőjévé. Bowers egy hollywoodi benzinkútról szervezte a sztárok szerelmi életét,

olyan ügyfelei voltak, mint Cary Grant, Rock Hudson, Randolph Scott, Katharine Hepburn és Spencer Tracy.

Bowers Full Service című visszaemlékezéseit 2012-ben adták ki. Előzetesen nem egyeztetett senkivel a megjelenő anyagról, mivel a könyvben szereplő érintettek többnyire már mind elhunytak. Bowers 96 évesen, tavaly halt meg.

Guadagnino Szólíts a neveden című filmjét 2017-ben Oscar-díjra jelölték. A rendező további munkái között van a Sóhajok és A vakító napfényben című dráma.

Borítókép: Cary Grant és Priscilla Lane az 1944-es, Frank Capra rendezte Arzén és levendula című filmben