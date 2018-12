Elhunyt a világ egyik legkedveltebb női rendezője

Szóvivője szerint Marshall hétfőn hunyt el Hollywood Hills-i otthonában. Halálát a cukorbetegsége szövődményei okozták.

A Bronxban született Marshall leghíresebb szerepe Laverne DeFazio, az egyedülálló munkásnő megformálása volt a Laverne and Shirley című népszerű amerikai televíziós vígjátéksorozatban, amely 1976 és 1983 között futott.

Marshall nevéhez fűződik továbbá az 1990-es Ébredések, az 1992-es Micsoda csapat!, valamint az 1994-es Reneszánsz ember.

Marshall halálának hírére sok hollywoodi híresség reagált a közösségi médiában.

– írta kedden Tom Hanks a Twitteren.

Goodbye, Penny. Man, did we laugh a lot! Wish we still could. Love you. Hanx.

— Tom Hanks (@tomhanks) December 18, 2018