Egy fiókban találták meg Ed Sheeran 13 évesen készített első saját albumát

Tízezer angol font, mintegy 3,85 millió forint a kikiáltási ára Ed Sheeran első saját CD-jének, amelyet még 13 évesen készített – írja a Bors.

A szerelmes dalokat tartalmazó Spinning Man (Pörgő Ember) nevű albumból mindössze 20 példány létezik, közülük 19 darab az énekes világsztár tulajdona.

Ed Sheeran's first ever album, made when the star was aged 13, to go up for auction https://t.co/oZgLqIpfB5

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 17, 2020