Chris Evans nem lesz többé Amerika kapitány

A színész először 2011-ben játszotta el a szerepet.

Chris Evans a The New York Timesnak adott interjújában bejelentette, hogy a 2019-ben várható új Bosszúállók-film után többé nem játssza el a Marvel-szuperhős Amerika kapitányt.

„Az ember még az előtt akar leszállni a vonatról, mielőtt lelöknék”

– idézte a lap Evanst, aki először 2011-ben, az Amerika kapitány: Az első bosszúálló című produkcióban alakította Amerika kapitányt.

A The Hollywood Reporter emlékeztetett arra, hogy Evans nem először beszélt róla, hogy szögre akasztja a kapitány kerek pajzsát. Az április végén a mozikba kerülő Bosszúállók: Végtelen háború című film forgatásán a Bosszúállók több színésze is megemlítette, hogy visszavonulna. Evans azonban most először ezt meg is erősítette.

A színész a Marvel stúdió egyik legnépszerűbb hősévé tette Amerika kapitányt. Eredetileg hat filmre szerződött le, de a megállapodás végül négy Bosszúállók-epizódra bővült ki. A három Amerika-kapitány epizód és négy Bosszúállók-rész mellett a Thor: Sötét világban, a Hangya című szuperhősfilmben és a Pókember: Hazatérésben is megjelent Amerika kapitány jelmezében.

A Bosszúállók: Végtelen háborút április 26-tól játsszák a magyar mozik.

