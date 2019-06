Bárki megveheti Olivia Newton-John legendás fekete szettjét

A többszörös Grammy-díjas angol-ausztrál énekes-színésznő csaknem 200 tárgyat bocsát árverésre a Beverly Hills-i aukción.

Elárverezik idén ősszel Olivia Newton-John fekete bőrkabátját és magas derekú, szűk nadrágját, amelyet a Pomádé (Grease) című világhírű, 1978-as musicalfilm zárójelenetében viselt.

A Julien’s Auctions szerdai közlése szerint a kabát és a nadrág két külön tételként fog szerepelni a novemberi árverésen, de együttesen várhatóan 200 ezer dollárért (57,7 millió forint) fognak elkelni.

A többszörös Grammy-díjas angol-ausztrál énekes-színésznő csaknem 200 tárgyat bocsát árverésre a Beverly Hills-i aukción. A licit bevételének egy részét a melbourne-i Olivia Newton-John Rákkutató és Wellness Központ támogatására fordítják.

A Grease 1978-ban indult hódító útjára, Danny Zuko (John Travolta) és Sandy Olsson (Newton-John) középiskolás szerelmének sztorija azóta is nagy siker. Newton-John a film utolsó jelenetében viseli a legendás fekete szettet, amikor Travoltával eléneklik a You’re the One That I Want című számot.

A 70 éves Newton-John, aki tavaly szeptemberben bejelentette, hogy harmadszorra is rákot diagnosztizáltak nála, a film eredeti szövegkönyvét is aukcióra bocsátja. A dokumentum leütési árát 4 ezer dollárra becsülik. A tételek között szerepel egy rózsaszín estélyi, amelyet annak idején a Pomádé Los Angeles-i premierjén viselt, ez várhatóan 3-5 ezer dollár közötti áron fog gazdát cserélni.

Licitálni lehet továbbá két olyan öltözékre is, amelyet az 1981-es Physical című album és turné népszerűsítésekor viselt Newton-John, valamint számos jelmezére az 1980-as Xanadu című filmből.

A november 1-jei és 2-i aukciót megelőzően a nagyközönség is megnézheti a filmes és egyéb relikviákat.