Aukcióra bocsátja féltett ereklyéit Russell Crowe

Russel Crowe és Danielle Spencer öt éve jelentették be válásukat, de a procedúra mostanáig tartott, a színész pedig közben teljesen legatyásodott.

A színész azért nem veszi véresen komolyan a dolgot. Az árverés április 7-én lesz a Sotheby’s-nál: épp ezen a napon ünnepli a színész az 54. születésnapját, valamint ekkor van a 15 éves házassági évfordulójuk is. Ennél tökéletesebb dátumválasztás nem is lehetett volna, és az esemény elnevezése is egy kissé morbidnak tűnik: The Art of Divorce, vagyis A válás művészete.

Az aukcióról készült katalóguson Crowe virít egy szmokingban, és „emeli poharát” a kamerának, vagyis a színész egészen kifinomult fekete humorral kezeli a kialakult helyzetet. Olyannyira ebben él, hogy Twitter-oldala borítóképének is a katalógus címlapi fotóját állította be.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az árverésen Crowe rengeteg filmes tárgyat, relikviát kínál, például a Gladiátorban viselt kosztümjét, illetve egy herevédőt A remény bajnoka című filmből – írja a vulture.com. A Sotheby’s weboldalán kilenc oldalon keresztül sorolják az árverésre kínált tárgyakat.

Egy „angyal” baba rongyból, ami a Mennyit érünk című filmben egy karácsonyfadíszként funkcionált. Mellé megkaphatunk egy fekete-fehér fotót Crowe-ról és Jack Thompsonról, a film másik főszereplőjéről, a kereten pedig Crowe autogramja is szerepel.

Szuszpenzor, amit A remény bajnoka című életrajzi filmben használt. A Sotheby’s 500-600 dollárra becsüli az összeget, amiért hozzájuthatunk a csodálatos darabhoz.

Egy pár életnagyságú, kitömött ló, amiket a Gladiátor című filmben „használt”. A két lóra külön-külön lehet licitálni, a becsült ár 2000-4000 dollár között van.

Dinoszaurusz-csont a krétakorból. A koponyát még Leonardo DiCapriótól vásárolta, ami valószínűleg csak növeli az értékét. Becsült ára 35-40.000 dollár

Borítókép: Russel Crowe

Forrás: NurPhoto/AFP/Luca Carlino