Augusztusban egy izlandi vulkán tör majd ki a Mátrában

A különleges eseményre a Fekete Zaj Fesztiválon kerül sor, ahol az izlandi Katla. mellett a Tribulation és a Pink Turns Blue is fellép.

Megérkezett a 2019-es Fekete Zaj Fesztivál fellépőinek első, 14 nevet tartalmazó listája. Az idén már négy napos, és egy új színpaddal is bővülő fesztiválra továbbra is nagy gonddal válogatják a különleges zenék végtelen sorából az előadókat: láthatjuk majd a Sástó partján a Tribulationt, a Repetitort, a Pink Turns Blue-t, az Agent Side Grindert és a Katla.-t is.

Augusztus 16-19 között ismét életre szóló koncertélmények, és egy összetartó közösség vár minket a Mátrában, az éppen 10 éve indított Fekete Zaj Fesztiválon. A minap bejelentett első 14 fellépő között szerepel a svéd Tribulation is, amely több megtöltött budapesti klub után most végre a zenéjükhöz illő helyszínen, a mátrai fák sötét árnya alatt játszik majd. Másfél évtizedes pályafutásuk alatt zeneiségük is komoly utat járt be, és gyűjtött számos komplex réteget magára: az eredetileg death metallal indult négytagú zenekar legutóbbi lemezein pszichedelikus rock, gothic és heavy metal elemek keverednek az értő zenészujjak által sodró, okkult rockzenévé. Nightbound című daluk itt látható, kiegészítve egy válogatással az összes többi Zajos fellépő videóiból:

A Tribulation zeneisége együtt fejlődik a tagok, köztük a dalszerző-gitáros, Jonathan Hultén személyiségével. A még mindig csak 29 éves svéd nem csak emlékezetes színpadi megjelenésével, hanem fáradhatatlan zenészi küldetéstudatával is felhívja magára a figyelmet, hiszen a zenekar mellett szólóban is járja gitárjával a világot. Nálunk például a The Devil’s Trade, azaz Makó Dávid mellett játszott a Dürer Kertben és a Fishing On Orfűn. Az idei Fekete Zajon mind a Devil’s Trade, mind a Tribulation ott lesz.

A szintén konfirmált Pink Turns Blue darkwave patinát csempész majd a Mátra kempingbe, hiszen ez a berlini együttes 1985-ban alakult, és munkásságuk nem csak a gothic szubkultúrára, de a post punk szcénára is hatással volt. Ugyanezen a vonaton utazik a stockholmi Agent Side Grinder is, ők az elektro vonalat hozzák kócos, post-punk és industrial dalaikba keverve, míg a nápolyi Ash Code hagyományosabb dark és synthwave dalokkal táncoltat meg minket.

Különleges akusztikus zenei élményt kínál majd Jo Quail előadása: az angol csellista tavaly Myrkur előtt mutatta be Budapesten innovatív, komplex és sejtelmes hangulatú zenéjét. Saját bevallása szerint alkotásai egész lényét tükrözik vissza: minden egyes dolgot, amit lát, hall, érez, elképzel, álmodik vagy éppen elfelejt.

A szintén fellépő Repetitor Belgrádból érkezik majd: a garage-postpunk-noise-rock trió a 2000-es években indult Új Szerb Színtér (Nova srpska scena) egyik meghatározó csapata, az Exit Fesztivál nagyszínpadának rendszeres fellépője, tavaly pedig ők játszhattak az Arcade Fire vendégeként több városban, így Budapesten, a Sportarénában is. A Mueran Humanos argentin gyökerekkel bír, de Berlinből érkezik: Carmen Burguess (ének, dobgép, szinti) és Tomas Nochteff (ének, basszus, dobgép) párosa kitörő, feleselő spanyol popdalokat ír, amiket kísérletező punk, avant-garde és zörej zenei alapokra énekelnek rá, pszichedelikus, agresszív, de mégis minimal hatású elegyet képezve.

A súlyosabb metalt képviseli majd Aidan Baker és Leah Buckareff kísérletező, shoegaze drone doom projektje, a Nadja, és a már visszajáró melbourne-i dallamos dark doom-prog metal zenekar, a The Eternal. A Lebanon Hanover tagjaként már megismert William Maybelline Qual nevű elborult, poszt-apokaliptikus zenei projektjét hozza a Zajra. A hazai csapatok közül elsők között igazolták vissza a Volkova Sisters fellépését, és bepótolja tavaly elmaradt koncertjét a Psycho Mutants is.

Az idei Fekete Zaj egyik legkülönlegesebb koncertje minden bizonnyal az izlandi Katla. fellépése lesz. A név a sziget egyik legnagyobb vulkánját jelöli, a ponttal kiegészítve azonban Einar Thorberg Guðmundsson és Guðmundur Óli Pálmason (Sólstafir) közös zenei vállalkozására utal. A Katla a sziget egyik legaktívabb tűzhányója, ami ennek ellenére 1918 óta nem tört ki, ám az elmúlt hónapok előjeleit látva most mindenki a vulkán ismételt aktivizálódását várja. A 2015 óta működő Katla. pedig az élő fellépésektől tartóztatta meg magát eddig, most azonban ők is kitörésre készülnek: az első koncertjeik egyike lesz a Fekete Zajos fellépés, így a szervezők nagy örömére egy igazi kuriózum is bekerül majd a 2019-es Zajongók élményei közé.

Borítókép: A Katla. zenekar