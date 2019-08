Április elsején Magyarországra jön James Blunt

James Blunt jövő évi európai turnéján ismét érinti Magyarországot. A brit dalszerző-előadó, akinek új albuma, a Once Upon a Mind idén októberben jelenik meg, 2020 április 1-jén a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

A koncertsorozat február 14-én Birminghamben indul és április 7-én a londoni Royal Albert Hallban zárul. Közben Magyarország mellett érinti Belgiumot, Franciaországot, Hollandiát, Csehországot, Lengyelországot, Németországot, Ausztriát, Svájcot és Olaszországot – közölte a szervező Live Nation pénteken.

Bár legutóbbi lemezén az elektronika felé kacsingatott, Once Upon a Mind című, immár hatodik stúdióanyaga visszatér megszokott hangzásához. Lesz rajta ballada (Monster), popos szám (5 Miles) és countrys felvétel (Halfway) is.

A 45 éves James Blunt a Bristoli Egyetemen végzett tanulmányai után a katonai pályát választotta, 1997-től tiszti rangban szolgált, állomásozott Kanadában, Koszovóban fél évig páncélos felderítő volt a NATO békefenntartó egységénél, ott írta No Bravery című dalát. Leszerelése után fellépett a South by Southwest Music Fesztiválon, majd Linda Perry kiadójánál, a Custardnál aláírt egy lemezszerződést. Los Angelesben felvette Back To Bedlam című albumát (ez 2004-ben jelent meg), amelyet később Grammy-díjra jelöltek. Első nagy slágere a You’re Beautiful volt, amely 2005-ben vezette a brit kislemezlistát.

A Top 10-be később a Goodbye My Lover, az 1973 és a Bonfire Heart is bekerült. Eddig mintegy 23 millió lemezt adott el világszerte. Szívesen zenél nemes ügyek érdekében, támogatja az Orvosok Határok Nélkül, valamint a Help For Heroes karitatív szervezetet, kampányol a klímaváltozás megfékezéséért.

James Bluntnak 2008, 2014 és 2018 után a jövő évi lesz a negyedik koncertje a Papp László Budapest Sportarénában.