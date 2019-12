Alanis Morissette új dallal jelentkezett és turnéra indul jövőre

A 45 éves énekesnő a Reasons I Drink című dalt választotta ízelítőnek a 2020. május 1-jén megjelenő kilencedik stúdióalbumáról.

Alanis Morissette kanadai-amerikai énekesnő új dallal jelentkezett hétfőn és bejelentette, hogy nyolc év után új stúdióalbumot ad ki jövő májusban, majd turnéra indul.

A 31 dátummal meghirdetett koncertsorozat jövő júniusban indul, az énekesnő Jagged Little Pill című nagysikerű albuma 25. évfordulójának emléket állítva. Morissette-hez Liz Phair amerikai énekesnő és a Garbage nevű amerikai rockegyüttes is csatlakozik a színpadon.

A 45 éves énekesnő a Reasons I Drink című dalt választotta ízelítőnek a 2020. május 1-jén megjelenő kilencedik stúdióalbumáról, amely a Such Pretty Forks in the Road címet kapta.

Az Ironic, a Hand in My Pocket és a You Oughta Know című számokat felvonultató Jagged Little Pill volt Morissette harmadik nagylemeze, az első, amely világszerte megjelent. A korabeli fiatalság frusztrációját megjelenítő album a kritikusok és a nagyközönség körében is óriási siker volt.

Az 1995-ben megjelent korong egy musicalt is inspirált, amely a héten debütál a Broadway-n.