Rögtön láthatják a magyar nézők az új Depeche Mode-filmet (videó)

Depeche Mode: Spirits in the Forest címmel, a világpremierrel egy időben új koncertfilmet mutatnak be a magyar mozik csütörtökön. A világhírű brit zenekar 2017-2018-as turnéját megörökítő alkotást Anton Corbijn rendezte.

A Depeche Mode Global Spirit nevű turnéjával bejárta az egész világot, 115 koncertet adtak több mint hárommillió néző előtt.

A filmben a turné legutolsó állomásán, a berlini Waldbühne erdőkkel körülölelt színpadán felvett koncertjelenetek mellett személyes hangvételű dokumentumrészletek is szerepelnek hat Depeche Mode-rajongó szülővárosából – szerepel a magyarországi forgalmazó, a Pannonia Entertainment ajánlójában.

Mint írják, a rajongók történetein keresztül feltárul, miként tudott a zenekar népszerűsége töretlenül növekedni csaknem negyven éve tartó karrierjük során.

Az alkotás bemutatja a zene nyelvtől, lakóhelytől, nemtől, kortól és körülményektől független közösségépítő erejét is, amely sokakat átsegít életük nehéz időszakain.

A látványos képi világú film rendezője a holland Anton Corbijn, aki a nyolcvanas évek óta dolgozik együtt a Depeche Mode-dal. 1986-ban az A Question of Time volt az első klip, amelyet az együttesnek rendezett, ezt további tizennyolc követte azóta. Számos koncertfilmet is rendezett a Depeche Mode-nak, és harminc éve ő tervezi valamennyi DM-lemez borítóját.

Corbijn a Depeche Mode mellett számos zenekarnak készített emlékezetes klipet, közöttük volt a U2, a Nick Cave and the Bad Seeds, Bryan Adams, a Red Hot Chili Peppers, a Metallica és a Coldplay is. Anton Corbijnnek 2009-ben retrospektív fotókiállítása volt a budapesti Ludwig Múzeumban, a tárlatot az éppen a magyar fővárosban koncertező Depeche Mode tagjai is megnézték.

A Depeche Mode: Spirits in the Forest című film országszerte több mint ötven moziban (a fővárosban tíz helyen) látható csütörtökön, néhány moziban további napokon is műsorra tűzik a filmet.

A Depeche Mode (Martin Gore, Dave Gahan és Andy Fletcher) eddig tizennégy stúdióalbumot jelentett meg, ezek több mint húsz ország slágerlistáján jutottak a Top10-be. Legutóbbi lemezük a 2017-es Spirit volt, több mint 100 millió eladott albummal a Depeche Mode minden idők egyik legnépszerűbb elektronikus zenekara. Többször is felléptek Magyarországon.

