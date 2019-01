A szerelem lenne az elsöprő siker titka?

Minden korábbi énekesekről vagy zenekarokról készített filmnél sikeresebb a Freddy Mercury életét és a Queen együttes történetét feldolgozó Bohém Rapszódia. A novemberi bemutató után a Queen újra a toplisták élére került, s még mindig jó előre meg kell váltani a mozijegyet. A bevétel máris jóval meghaladja a 740 millió dollárt, de az érdeklődés nem apad. Olyannyira nem, hogy a világ számos nagyvárosában évek óta játszott, 24 Queen dalra épülő We will rock you címen futó színdarab iránt is megnőtt az érdeklődés.

A Bryan Singer által rendezett, brit-amerikai koprodukcióban készült Bohém Rapszódiát a kritikusok fanyalogva fogadták, a nézők azonban odavannak érte. Két hete Palm Springsben a 76. Golden Globe-on elvitte a Legjobb filmdráma címet, a Freddy Mercuryt játszó 37 éves Rami Malek pedig megkapta a legjobb drámai színész díját – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Az ünneplésből a Buckingham-palota őrsége sem maradhatott ki, ismert fekete szörmesapkájukban a katonák az angol királyi rezidencia előtt a Bohemian Rhapsody című Queen nótával tisztelegtek az együttes és Mercury emléke előtt.

A napokban a 20th Century Fox bejelentette, hogy Kanadában és az Egyesült Államokban 700 moziban

bemutatják a film karaoke-kompatibilissá tett verzióját is, azaz a vásznon futnak majd a dalszövegek, és a nézők együtt énekelhetnek

Freddyvel, pontosabban Rami Malekkel. A karaoke filmváltozat minden bizonnyal rövid idő alatt Európába is megérkezik.

Az Oscar-díjnak is utat nyitó Golden Globe-on nyilvánvalóvá vált az, ami addig csak szóbeszéd volt: hogy a forgatás alatt a két főszereplő, a Freddy Mercuryt alakító Rami Malek, és az énekes haláláig kitartó barátnőjét és szerelmét, Mary Austint játszó Lucy Boynton összeszerelmesedett. A pletyka szerint ez éppen akkor történt, amikor a filmbéli történetnek azt a részét forgatták, amikor Mercury ráeszmél, hogy a férfiakhoz is vonzódik, ezt bevallja a nőnek és kapcsolatuk barátsággá szelídül. Malek állítólag ekkoriban jött rá, hogy a valóságban beleszeretett 24 esztendős szőke színészpartnerébe. A díjátadón összebújva fotózkodtak és a férfi beszélt is Luycy Boyntonhoz fűződő kapcsolatáról, szövetségesének, bizalmasának és szerelmének nevezte.

Az egyiptomi családból származó Los Angeles-i Rami Malek a Mr. Robot című filmsorozattal vált ismertté. A felkészülésről így mesélt a La Repubblicának:

„Minden létező videofelvételt megnéztem Freddy Mercuryról, és minden róla szóló írást elolvastam, hogy minél jobban megértsem, minél jobban megismerjem őt.„

A forgatás maga volt „az extázis és és a rettegés”, de soha egyetlen percig sem kételkedett abban, hogy sikerrel jár. Nagyon jól szórakozott, amikor magára öltötte Freddy vad színpadi jelmezeit. Mercury megformálásában a legnagyobb kihívást az éneklés jelentette, de a zenész társai, a gitáros Brian May és a basszer Roger Taylor mindvégig mellette állt. Ráadásul Brian rábukkant olyan Bohém Rapszódia felvételekre, amelyeket aztán a filmbe is beépítettek, mesélte a főszereplő.

„Ha dübörög a We Will Rock You és a We are the champions, és látod a tömeget, már nem számít, hogy ki milyen rasszból származik, és milyen a bőrszíne, mindenkit közel érzel magadhoz. Freddie az egész világon meg tudta énekeltetni a hallgatóit, ez volt a Queen varázslata.” – tette hozzá.

Borítókép: Részlet a Bohém rapszódia című filmből