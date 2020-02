A Macskák és az új Rambo-film is citromdíjat kaphat

A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V – Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra, az Oscar-díjak ellenpontjaként átadott Arany Málnára – jelentették be a szervezők.

Mindkét film, valamint az A Madea Family Funeral című fekete komédia is nyolc-nyolc jelölést gyűjtött be 2019 legrosszabb mozis teljesítményeinek versenyében, mindegyiket jelölték a leggyengébb film Arany Málnájára is – számolt be róla a deadline.com filmes portál. Tyler Perry, aki a fekete komédiát írta, rendezte és négy szerepet is eljátszott benne, egymaga söpört be öt jelölést.

A legrosszabb színészek listáját Hilary Duff és James Franco vezeti, a mellékszereplők közül pedig Jessica Chastain és James Corden áll a listák élén.

A díj jelöltjeit és győzteseit online szavazással állapítják meg. Az Arany Málna-díjat odaítélő rajongói közönségnek több mint ezer tagja van 24 országból. A tagok online regisztrálnak és 40 dolláros (11 ezer forint) tagsági díjat fizetnek.

Az Arany Málna-díjat 1980-ban alapították azzal a céllal, hogy az előző év legrosszabb filmjeit és alakításait „jutalmazzák”. A győztesek aranyfestékkel lefújt, málnaszemet ábrázoló szobrot kapnak trófeaként az évente megrendezett ceremónián. Egyelőre nem tudni, mikor teszik közzé a díjazottak nevét.