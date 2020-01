A Burger King állást ajánlott Harry hercegnek

Miután robbant a bomba, hogy a hercegi pár külföldön szeretne letelepedni, azonnal állásajánlattal kereste meg a Burger King – írja a Bors.

A neten megosztott poszt szerint ebben a munkakörben Meghannek és Harrynek „nem kell feladniuk a koronájukat”. Ezzel a cég papírkoronájára utaltak, amelyet a vásárlók is magukon viselhetnek.

A Burger King hirdetésében részletesebb ajánlatot is tett a párnak:

A cég egy másik üzlete azzal kereste meg a herceget, ha őket választja, akkor új koronát terveznek neki.

Burger King offers Harry and Meghan one of its ‘crowns’ https://t.co/4sm6KUmnMp pic.twitter.com/RICf2zQ7jD



Amint ismert, a pár feladja a királyi családban betöltött szerepét, és anyagilag is függetlenedni szeretne. Ebben segítene a Burger King, hiszen a felhívásában azzal kecsegteti a herceget, hogy így megoldható a függetlenedés.

A hír hallatán kommentcunami árasztotta el a világhálót. Sokan még a világ legjobb vállalata díjat is felajánlanák a Burger Kingnek.

This is hilarious, but that’s where we all had to start from in our independent life! 😂🤣https://t.co/hyZuvlw3Jw

— Kate George (@KateGeo44603906) 2020. január 14.