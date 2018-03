Mészáros Árpád Zsolt boldog öregkort szeretne

Bár a színészek szakmai nyugdíjat vehetnek igénybe, többségük mégis tovább dolgozik.

Huszonöt év munkaviszony után a színészek szakmai nyugdíjat vehetnek igénybe, de a legtöbben tovább dolgoznak. Mészáros Árpád Zsolt sem lát maga előtt olyan jövőképet, amelyben deres szakállal, pipázgatva kártyázgat a nyugdíjasklubban – írja a Vasárnap Reggel.

A sors roppant kegyes volt hozzám, amiért megajándékozott négy csodás gyermekkel: három királyfival és egy gyönyörű hercegnővel – kezdte Árpi. – Egyrészt ők a fiatalságom őrzői: van 3, 7, 11 és 22 éves utódom, és én bármelyik korosztályba bele tudok illeszkedni, ha együtt vagyunk. Másrészt mi, színészek úgy vagyunk összerakva, mint a sportolók, vagyis bírjuk a strapát, a fizikai és pszichés megterheléseket.

Jólesik, amikor azt hallom, hogy sokkal fiatalabbnak tűnök,

mint a velem egykorúak. Viszont 44 évesen már azt is tudom, milyen érzés nyugdíjasnak lenni, hisz amikor rákos voltam, leszázalékoltak, és a törvény szerint öt évig kellett várni, kiújul-e a betegség. Jó időszak volt, akkor dolgoztam a legtöbbet!

A művész szerint sok ember akkor szokott távozni az élők sorából, ha hosszabb szabadságra megy vagy nyugdíjas lesz.

A nagyszüleim, családtagjaim életük utolsó napjáig dolgoztak, én is ezt az utat szeretném járni.

Nagy közhely lenne azt mondani, hogy a színpadon akarok meghalni,

de azt is gondolom, nincs csodásabb annál, amikor valaki végig bírja dolgozni az életét, mert elég ereje, egészsége van hozzá. Ezért próbálok megtenni mindent, és bár szokták mondogatni, hogy már picit visszább kellene fogni a lovakat, de én nem teszem! Szeretnék inkább csak boldog öregkort megérni, sokat együtt lenni a szeretteimmel és utazni! Ha kirepülnek a gyerekek, a párommal nem leszünk annyira öregek, hogy ne tudnánk járni a világot és kipipálni a bakancslistánkon pár dolgot, ahogy Príma Emilként is tettem, még jobban kedvet kaptam MÁZS-­ként is.

MÁZS térdét régóta műteni kellene, ám a színész – hol munkára, hol másra hivatkozva – húzza-halasztja az operáció időpontját.Az orvosommal jelenleg arról tárgyalunk, milyen más típusú beavatkozással lehetne megoldani a problémát úgy, hogy abból ne legyen két hónap kényszerpihenő! A semmittevést nem nekem találták ki – árulta el Árpi.

