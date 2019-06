Újraírták a balatoni retró bulik egyik legnagyobb slágerét

Nincs olyan nyaralás, vagy baráti bulizás a Balaton partján, ahol ne csendülne fel a 4F Club örökzöld slágere, mely bár önzően csak a budapestieknek szól, de azért mindenki át tudja érezni. Hosszú évek után most újból rivaldafénybe kerül, ám egy nem mindennapi formában!

„Napfény járja át a szívem újra, csak egy szál bikinit hoztam el az útra” – szólt a Balatoni láz 1996-ban. Bulizós, könnyed dal, ironikus fricska, nosztalgikus hangulatú sláger, nyugis, laza nyári szám – ha pár szóban kellene összefoglalnunk, talán mi is ezeket a kifejezéseket használnánk – írja a LikeBalaton.

A dalhoz most egy népszerű dj és zenei producer duó, Roberto Rios x Dan Sparks nyúlt hozzá, akik ezúttal nem csak az zenéért feleltek, hanem elsőként dalszövegíróként és énekesként is kipróbálták magukat, méghozzá a RobxDan égisze alatt.

Íme az eredeti dal:

Legutolsó daluk, a Come With Me Spigiboy-al nagy sikert aratott a hazai klubokban, emellett a srácok folyamatosan együtt dolgoznak hazánk több neves előadójával, többek között Majkának és Király Viktornak, sőt a Follow The Flownak is készítettek már hivatalos remixet.

A dal feldolgozásának az ötlete egy baráti beszélgetés közben született. Napjainkban hódít a retro, a 80-as és 90-es évek slágerei, a fiúk pedig úgy gondolták, jó lenne végre egy igazi balatoni klasszikust is elővenni a fiókból. A projektben közreműködött Danny Better, aki nem lehet ismeretlen a budapesti éjszakai szerelmeseinek, illetve AXI, aki a fiatal kora ellenére nagyszerű énekhangjával tette teljessé a kollaborációt.

A dalhoz tartozó klip Tihanyban forgott, így az ismerős ritmusok mellett még egy gyönyörű látképet is kapunk majd.