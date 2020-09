Új fejezet kezdődik Somossy Barbara életében

View this post on Instagram

A mai nappal egy korszak lezárult a televíziós pályámon és az életemben… új fejezet kezdődik. Jövő héttől egy másik színű mikrofonnal a kezemben láthattok a képernyőn. Köszönöm @m5_hivatalos az elmúlt éveket.🧡📺🎥🍂🍁