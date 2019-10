Teljesen megújul A Dal

Még izgalmasabb lesz a verseny, az MTVA a díjazáson is változtatott. November 22-ig lehet pályázni, hogy kiderüljön, melyik lesz az év magyar dala.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Volt olyan év, hogy több száz pályamű érkezett a köztévé nagy zenei megmérettetésére, A Dalra. A verseny iránt mindig nagy az érdeklődés, olyan tapasztalt és rutinos öreg rókák is szerencsét próbálnak itt, mint Vastag Csaba vagy Kállay-Saunders András – írja a Bors.

Rúzsa Magdi is indult 2007-ben, később pedig már pályatársait zsűrizhette a versenyben. Horváth Tomi és Pápai Joci, aki szintén nagyobb ismertségre tett szert az MTVA színpadán, most a TV2 Sztárban sztár leszek! című műsorában zsűriz. A verseny évről évre népszerűbb, nagy lehetőség ugyanis szerepelni a műsorban. Jövőre pedig még nagyobb lesz, ugyanis a műsor készítői úgy döntöttek, hogy az eurovíziós indulás helyett közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő produkciókat segítik.

A Dal nyertesét a Duna Televízió számos megjelenéssel támogatja, valamint felléphet a legnevesebb ha­zai fesztiválok színpadain. A koncertlehetőségeken kí­vül a nyertes előadó kiemelt promóciót kap a Petőfi Rá­dióban, illetve a zenei produkció fejlesztésére fordítható támogatásban is ré­szesül. A Dal nyertese egyben a Petőfi Zenei Díj Év dala elismerését is megkapja. A műsorban több különdíjat is átadnak majd: A Dal 2020 Legjobb dalszövegírója, A Dal 2020 Felfedezettje és A Dal 2020 Legjobb akusztikus felvétele elismerés birtokosa a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is elnyeri – tudatta a köztévé.

A dalok előadói magyar állampolgárok vagy magyar anyanyelvűek lehetnek, a dalnak is magyarul kell elhangzania, természetesen élőben. Akik eddig szerepelhettek a műsorban, máig hálásak a lehetőségért.

Engem A Dal emelt oda, ahol most vagyok. Már majdnem feladtam az álmaimat, amikor megnyertem a 2017-es versenyt. Onnantól kezdve teljesen megváltozott az életem. Hálás vagyok a műsornak és a közönségnek is

– mondta Pápai Joci, aki kétszer is megnyerte a zenei vetélkedőt.

Szintén kétszer indult Agárdi Szilvi, 2013-ban Pál Dénes oldalán, 2016-ban pedig egyedül vágott neki a műsornak.

Mindkét alkalom nagyot dobott a karrieremen. Szeretem ezt a műsort, mert itt a stílusok és a dalok csapnak össze. Így kiélezettebb is a verseny, na­gyobb a tét, és nem csak a dalok, hanem az előadók rajongótábora is összecsap tulajdonképpen. A 2016-os indulásomra emlékszem vissza erőteljesebben. Akkor a Love is love című dalom már meg­nyert egy nemzetközi versenyt, és emiatt nagy volt rajtam a nyomás, hogy itthon hogyan teljesítsek, mert a legnagyobb elismerés mindig a saját hazám közönsége előtt megmérettetni és énekelni

– mesélte az énekesnő.

Borítókép: Pápai Joci, A Dal 2019 nyertese