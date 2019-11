Szandi lánya igazi példaképként tekint az édesanyjára (videó)

Az énekesnő és a lánya, Blanka vehemens szócsatákat szokott vívni, de mindig hamar kibékülnek.

Bár sok szülő-gyerek kapcsolatban fordulópont a kamaszkor beköszönte, Szandi és a lánya kapcsolata most szorosabb, mint valaha. Blanka igazi példaképként tekint az édesanyjára – írja a Hot! sztármagazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

A népszerű énekesnő tizennyolc évesen már együtt élt Bogdán Csabával, így felmerül a kérdés, hogy a lánya ebben is követi-e majd Szandi példáját. Bogdán Blanka életébe három és fél évvel ezelőtt köszöntött be a szerelem. Bár a lány előtt az édesanyja a követendő példa, az összeköltözés még várat magára.

– Nagyon különböző az életritmusunk. Tizenkilenc évesen még gimibe járok, anyu pedig már tizennyolc évesen apához költözött, akkor már öt éve volt az énekesi pályán, és esti gimiben érettségizett. Az én életem máshogy alakult, de nem bánom. A heves vérmérsékletünkből adódóan vehemens szócsatákat szoktunk vívni, de mindig hamar kibékülünk. Mindent meg tudok beszélni anyával, olyan mélységekig, ami másnak talán szokatlan. Nincs titkom előtte. Ez nagy ajándék, mert vannak ismerőseim, akik egyáltalán nem beszélnek a szüleikkel intim ügyekről

– mesélte Blanka.

– Nekem is bensőséges a kapcsolatom anyukámmal, és ezt sikerült továbbörökítenem, így a lányom mindig bizalommal fordult felém – vette át a szót a lányától Szandi. – A legféltettebb titkait is megosztja velem, ahogy a többi gyerekem is.

A kilencéves kora óta színpadon álló énekesnő azt is elárulta, hogy bár mindig magabiztosnak tűnik, az anyaságában neki is voltak bizonytalankodási.

– Mindig arról álmodoztam, hogy ilyen jó kapcsolatunk lesz a gyerekeinkkel. De ezt nem adták ingyen. Ahogy egy párkapcsolatért, úgy egy jó szülő-gyerek kapcsolatért is meg kell dolgozni. A gyerek abszolút letükrözése a szülőnek. Amikor elkezdi mutatni a negatív tulajdonságaid tükrét, akkor rögtön kapcsolsz, hogy változnod kell

– vélte Szandi, aki most is a tőle megszokott temperamentummal mesélt a családi kapcsolatokról.

Bár sokan azt gondolhatják, hogy egy szárnyait bontogató fiatal hölgy számára teher lehet egy mindig maximális fordulatszámon pörgő, sportos, csinos anyuka, Blankát inkább motiválja az édesanyja hozzáállása.

– Az én szememben anya óriási példakép. Azzal, hogy ennyire csinos, olyan követendő példát állított elém, ami nem engedi, hogy ellustuljak. Kislánykoromtól azt látom, hogy igényes a külsejére, az alakjára, valójában mindenre, ezért ez belém ivódott. Ez arra ösztönöz, hogy ha egyszer családanya leszek, én is így nézzek ki három gyerek után. Bár néha azt érzem, hogy még három gyerek előtt sem nézek ki olyan jól, mint ő. Anyának a teste kisportoltabb, úgyhogy van még mit fejlődnöm – tette hozzá mosolyogva a fiatal lány.

Közös produkció Szandit már második alkalommal kérte fel szereplésre Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Ezúttal azonban a lányával közösen készültek egy halloweeni légtornász-produkcióval. A felkészülés még szorosabbra fűzte anya és lánya kapcsolatát.

Borítókép: Szandi és lánya, Blanka