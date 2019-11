Soltész Rezső: Nem én találtam fel a spanyolviaszt 

Soltész Rezső januárban immár harmadik alkalommal örvendezteti meg a Táncdalfesztiválok rajongóit az Arénában, ahol legismertebb örökzöld slágere mellett Szécsi Pál klasszikusát is el fogja énekelni. Több mint ötven éve tartó sikeres szólókarriert tudhat maga mögött, amire idén egy új lemezzel teszi fel a koronát.

A hetvennégy éves legenda a saját irodájában beszélt a múltról és a jelenről a Vasárnap Reggelnek.

Ezt a portrét ki festette önről?

Évekkel ezelőtt az egyik rajongómtól kaptam ezt a festményt. Az egyik koncertem után odasétált hozzám, majd átnyújtotta nekem. Gondoltam az irodámban megfelelő helye lenne, így kiraktam a falra.

Elképesztő formában van, az elmúlt évtizedek alatt szinte semmit se változott.

Úgy vélem, hogy engem a folyamatos munka tart karban, lelkileg és fizikálisan is azért vagyok ennyire friss, mert nem unatkozom. Mindig új célokat tűzök ki magam elé. Persze odafigyelek az egészségemre és a mozgásra is. Régen úsztam, fociztam és teniszeztem, most a színpadi fellépések jelentik a rendszeres sportot.

Tele van a naptárja fellépésekkel?

Hála a Jóistennek nem panaszkodhatok, sokan hívnak az ország számos pontjára, fellépni. Egy hónapban nagyjából húsz koncertem van. Mivel nincs menedzserem, ezért saját magam döntöm el, hogy melyik fellépést vállalom el és melyikre mondok nemet.

Van segítsége vagy egyedül vezet le a fellépéseire?

Idáig a sofőr szerepét is én töltöttem be, de idén úgy éreztem, hogy eljött a váltás ideje. Májusban átadtam ezt a feladatot másnak. Így ketten szoktunk a fellépésekre járni.

Tartja a lépést a korral, a közösségi oldalon is fent van?

Ez nem kérdés, a mai világban ez elengedhetetlen. Egy rajongóm üzemelteti az oldalt, több mint 20 ezren vagyunk. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ennyien szeretnek.

Előfordul, hogy a koncertjei után rég feledésbe merült relikviát mutatnak önnek?

Gyakorlatilag az összes fellépésemen ez történik. Óriási ajándék, hogy a közönségemmel működik ez az oda-vissza áramló energia. Legutóbb egy 1965-ben készült és nagy becsben tartott fotót mutatott nekem egy hölgy és megkért, hogy még egyszer írjam alá neki ezt a kis emléket.

Tavaly jubilált, 50 éve, hogy a pályára került, zenél és énekel. Hogyan ünnepelte ezt a jeles évfordulót?

Az 50 éves jubileumi koncertemet Egerben tartottuk, ahol a GondaMusic Band kísért. Fellépett még velünk Eliza Bliss mélyhegedű művész és Ernő Báder prímás is. Csodás este volt, kétezer rajongó tombolt a színpad előtt.

Minden fellépésén elő kell adnia a Szóljon hangosan az ének örökzöldet, amivel gyakorlatilag beírta magát a zenei nagykönyvbe?

Kivétel nélkül mindig kérik tőlem. Fantasztikus érzés, hogy a fiatalok az idősekkel együtt éneklik és kívülről fújják a szöveget. Azt gondolom, hogy ez a dal hidat képez a generációk között.

Hány nyelven tudja elénekelni?

Németül, angolul, oroszul, szlovákul és magyarul…sok nyelven. Ez a dal pályafutásom legszebb ajándéka, amit annak idején Máté Péter hangszerelt.

Máté Péterrel jóban voltak?

Első zenekarommal a Rangers-sel–, ami mondhatni iskolai zenekar volt–, 1968-ban eljutottunk a Ki mit tud?-ig. Ezt követően megalapítottam a Corvina együttest, Máté Péterrel ekkor kezdtünk el együtt dolgozni. Jóban voltunk, sok dologban megértettük egymást. Aztán beindult az élet, egymás után háromszor lettem az év énekese, Bulgáriában pedig megkaptam az Arany Orfeusz díjat. Ott találkoztam a világsztár Roy Orbisonnal, akinek a menedzsere meghívott Amerikába. Idehaza arany meg platina lemezeim lettek. Akkoriban 150 ezer volt az arany, 250 ezer meg a platina példányszáma.

Mikor járt utoljára Amerikában?

1981-ben, három fesztiválra hívtak meg, mindenhol taroltam. Az angol nyelvre is lefordított Robot Love lemezemet játszották a helyi rádiók.

Ez az a lemez, aminek a borítóján egy piros kezeslábasban áll?

Mert fel akartam tűnni benne (nevet) A ruhát 1980-ban vettem Drezdában egy zenei fesztiválon. Első pillanatban megfogott a színe, így nem tudtam otthagyni. Innentől kezdve nem volt kérdés, hogy ebben a lehengerlő szerelésben készítjük el ezt az ominózus lemezborítót. Az album Csehszlovákiában jelent meg és hihetetlen gyorsasággal elfogyott.

A zenekari pályafutása közben miért kezdett szólókarrierbe?

Ennek a lépésnek egyetlen oka volt, sajnos már nem nagyon értettük egyett a zenésztársaimmal. A Corvinába Szigeti Feri inkább a rockzene felé húzott, engem meg az úgynevezett „slágerzenés”, vonulat érdekelt, amit a Corvina is játszott. Többen is támogattak abban, hogy hagyjam abba a zenekarosdit és kezdjem el a saját pályafutásomat, ami az egyik legjobb döntés volt az életemben.

A sajátos színpadi koreográfiát– a mikrofon egyik kezéből a másikba dobja–, ön találta ki?

Ezt csinálja más is, nem én találtam fel a spanyolviaszt. Szeretem ezt a mozdulatot, mert lendületet ad. A lépcsőn lejövetel is egy külön koncepció nálam, amit annak idején a b1-es Táncdalfesztiválon Ernyei Bélától tanultam. Ő valami hihetetlen elegánsan és meggyőzően tudott lejönni a lépcsőn.

A nyolcvanas években rajongói a lépcsőházban várták, hogy végre kilépjen a lakásából. Ezt a fajta lelkesedést, hogy viselte?

Szerettem és büszke voltam rá, ebben az időszakban pedig különösen intenzív volt ez a dolog. Voltak, akik különböző szeretet csomagokat, ruhaneműket küldtek nekem. Egy nagyon elvakult miskolci lány is megtalált, aki mindig fekete ruhákban járkált a fellépéseimre. Nagyon szerelmes volt belém, de mire rájött, hogy nálam nem fog elérni semmit, elkezdett nagyon furán viselkedni. Akkoriban egy „gyönyörű” hófehér 1600-os Ladával jártam a fellépésekre. Egyik reggel mentem le a ház elé és láttam, hogy a kocsi fekete festékkel össze lett fújva. Számomra egyértelmű lett, hogy ez a lány volt az elkövető. Ez volt a bosszú! Nem gondoltam volna, hogy valaki képes az ember magánszférájába ennyire belépni. Ijesztő volt.

De mint tudjuk, minden sikeres férfi mögött áll egy határozott feleség.

Rátapintott a lényegre, a feleségemmel ötvenhárom éve élünk boldog házasságban, ez idő alatt két csodálatos lánnyal ajándékozott meg. Az egyik lányomnak köszönhetően már kétszeres nagyapa vagyok. A feleségem határtalan türelemmel és toleranciával kezelt mindent, ami a pályám során felmerült.

A család központja és mozgatórugója ő. Hálás vagyok neki ezért.

Nehéz személyiségnek tartja magát?

Szerintem könnyű velem szót érteni. Van, amikor kenyérre lehet kenni. Legalábbis így gondolom.

Könnyen kijön a sodrából?

A butaságot és a gonoszságot nehezen tolerálom.

Mikor örvendezteti meg a közönséget egy új lemezzel?

Az 1980-as években szinte minden évben kijöttem egy új lemezzel, de az elmúlt tíz évben ez a lendület lecsökkent. Idén viszont egy nagyon szép és különleges karácsonyi lemezzel szeretném megajándékozni a rajongókat. Az album a zenei világirodalom legszebb dalaiból áll majd össze, ezekhez írok majd magyar nyelvű szövegeket.

Január 11-én az 50 éves a Táncdalfesztiválon lép fel az Arénában. Milyen repertoárral készül?

A Szóljon hangosan az éneket és Szécsi Páltól a Karolinát fogom énekelni, ami különösen közel áll a szívemhez. A fellépők között olyan nagy nevek szerepelnek, mint Zalatnay Sarolta, Késmárky Marika, az örökifjú sármőr Poór Péter, Dobos Attila, Solymos Tóni. A fiatalabbak közül pedig a színpadon velünk együtt varázsol majd Csonka András, a családi örökség méltó folytatója, Koós Réka, Vastag Tamás, Muri Enikő, Ambrus Rita és Derzsi György. Bámulatosan jó hangulatú és maradandó élményt nyújtó fesztiválra készülünk.

Borítókép: Soltész Rezső énekel az 1967-68-as táncdalfesztivált felidéző showműsorban a Papp László Budapest Sportarénában 2018. január 13-án