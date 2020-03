Otthonmaradásra szólítanak fel a magyar könnyűzenei élet kiválóságai

Alig néhány óra alatt közel ötven magyar előadó és zenész csatlakozott a Petőfi Rádió kezdeményezéséhez, amelyben a műsorvezetők és a zenészek a koronavírus-járvány megfékezését segítve személyesen, saját szavaikkal üzentek; ezekben arra kérik a hallgatókat, hogy aki teheti, maradjon otthon – közölte az MTVA szombaton

A rádión keresztül üzen Ákos, a Bagossy Brothers Company, Diaz, a Fatal Error, a Fish!, az Intim Torna Illegál, az Irie Maffia, a Lóci játszik, Pápai Joci, a Tankcsapda, a Vad Fruttik, a Wellhello, Zséda, az Amigod, az Anna and the Barbies, az AWS, Berkes Olivér, Caramel, a Compact Disco, Deniz, Dr.BRS, Ember Márk, a Follow The Flow, Freddie, a Halott Pénz, Heinz Gábor Biga, a Hősök, a Jetlag, a Kelemen Kabátban, a Konyha, a Margaret Island, Nagy Bogi, a Nene, a New Level Empire, a No Sugar, az Ocho Macho, Pély Barna, a Republic, Rúzsa Magdi, a Soulwave, Tóth Gabi, a Turbo, Wolf Kati, a Zaporozsec, a Zoohacker és A Dal 2020 győztese Orsovai Reni és Rácz Gergő.

Az üzenetek szombat reggeltől hallhatók a Petőfi Rádióban. A cél, hogy a hétvégén minél többen maradjanak otthon – közölték.

Borítókép: Marsalkó Dávid énekes a 15 éves Halott Pénz zenekar jubileumi koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. december 29-én.