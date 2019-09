Október 7-től minden átalakul a TV2-n

Jön a csatorna nagyszabású sport-realityje, a Fuss család, fuss! és a Séfek Séfe második évada. A hétköznap esti új műsorok mellett pedig a nagysikerű Sztárban Sztár leszek! október 13-án már élő adással jelentkezik.

9,1 százalékos közönségaránnyal szeptemberben a legnézettebb csatorna a TV2 lett (A18-59 Live+As Live), de ebben az időszakban (szept. 1-22. teljes nap) a teljes lakosságot vizsgálva is piacvezető csatorna a TV2. (Forrás: Nielsen Közönségmérés)

A TV2 legújabb nagyszabású sport-realityjében négy fős családok küzdenek meg a legsportosabb magyar család címért és a vele járó 10 millió forintos fődíjért. A Palik László műsorvezetésével készült szuperprodukció október 7-től hétköznap esténként 19:20-tól látható. A sport és a reality elemek együttesen adják a Fuss család, fuss! struktúráját, amely harmonikusan megfér egymás mellett.

A versenyzőknek nem egyedül kell stratégiát alkotniuk, felkészülniük egy-egy versenynapra, minden család mellett ugyanis lesz egy edző, akire számíthatnak a felkészülés, a küzdelem és a regenerálódás alatt. Olyan elismert sportemberek vállalták a Fuss család, fuss! edzői feladatait, mint bajnok kézilabdázónk, Tápai Szabina; az Exatlon Hungary győztese, Huszti Kata; többszörös európa- és világbajnok sportolónk, Katus Attila; valamint bajnok testépítőnk, Bodó Imi.

A néző bepillantást nyerhet, hogy hogyan élnek és készülnek a családok edzőikkel heteken át, hiszen a műsor felvétele alatt mindannyian együtt laktak, együtt edzettek, együtt lélegeztek az első naptól az utolsóig. A Fuss család, fuss! kamerái a nap 24 órájában rögzítették az eseményeket, semmi sem maradt titokban, így az izgalmak mellett megható és drámai pillanatokban nem lesz hiány.

Ősszel nemcsak a sport, hanem a gasztro műsorok szerelmesei is megtalálják a kedvükre való szórakozást, az első évad sikerét követően vadonatúj részekkel, és Liptai Claudiával érkezik a Séfek Séfe. Az október 7-től minden hétköznap este 21:05-kor jelentkező gasztro-tehetségkutatóban most is amatőr és profi szakácsok próbálják meggyőzni a műsor három profi séfjét, Krausz Gábort, Wolf Andrást és Vomberg Frigyest. A válogatók alatt az eddigieknél is sokszínűbb karakterekkel találkozhatnak a séfek, akik számtalan humoros és feszült pillanatnak lesznek majd tanúi. Most is futószalagon érkeznek hozzájuk a kreációk, amelyekről fogalmuk sincs, ki készítette. Kizárólag a kapott tányér alapján döntik el, kit juttatnak tovább a versenyben, majd újabb kihívások elé állítva a versenyzőket kiválasztják saját 6 fős csapatukat, hogy aztán a legjobb 18-ból csak egy maradhasson – aki elnyeri a Séfek Séfe címet, a 10 millió forintot, valamint egy kéthetes szakmai továbbképzést a világ egyik legnívósabb séfiskolájában, Franciaországban.

Az előző szériához képest lesz pár változás is, a megmérettetés bizonyos fázisaiban sokkal több nehezítő feladatot kapnak a játékosok, és az idei évadba bekerült a vigaszág is, de, hogy mi is ez pontosan, az majd a műsorból derül ki! Érdemes lesz tehát figyelemmel kísérni az adásokat – lesz dráma és feszültség is jócskán, és az sem lesz ritka, hogy elszabadulnak az indulatok. Krausz Gábor, Wolf András és Vomberg Frigyes most is mindent elkövet a győzelemért! Semmit sem bíznak a véletlenre – az előző versenyből tanulva, lesz, aki sokkal keményebb bánik majd a csapatával, de olyan is akad, aki szerint a titok abban rejlik, ha közelebb engedi a játékosait magához, mint tavaly.

Az október 7-i héten a Sztárban Sztár leszek! is új fejezetéhez érkezik. A középdöntők után ugyanis a műsor négy mestere, Tóth Gabi, Bereczki Zoltán, Horváth Tamás és Pápai Joci az általuk kiválasztott három-három tehetséget már az élő show-ra készíti fel. A Sztárban Sztár leszek! élő adásai számtalan újítással jelentkeznek majd. Október 13-án este a TOP12 énekes már nem csak a mesterek, hanem a nézők kegyeiért is küzd. A nézők kedvenceikre – a korábbiakhoz hasonlóan – a produkciók alatt a TV2 Live applikációján keresztül ingyenesen szavazhatnak, hogy versenyben tartsák a legjobb átváltozókat.