Mariah Carey máris jól járt a karácsonnyal

Még nincs is itt az ünnep, de máris több mint 200 milliót keresett a leghíresebb dalával.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Minden idők egyik legtöbbet játszott karácsonyi dala, az All I Want For Christmas 1994 óta kísérti az ünnepre készülőket: ez az a nóta, amit az is kívülről el tudna énekelni, aki még életében nem hallgatta meg szándékosan. Bérelt helye van ugyanis a plázák, korcsolyapályák, karácsonyi vásárok, és más helyek lejátszási listáin. Nem meglepő hát, ha minden karácsonykor megüti a fülünket.

Ezzel pedig a dalt előadó énekesnő is jól jár. A Bors szerint az énekesnő ugyanis a társszerzője az All I Want For Christmas című dalnak, ami minden évben az őrületbe tudja kergetni az embereket. A PrezzyBox számításai szerint csak idén nem kevesebb, mint 625,300 fontot, azaz úgy 230 millió forintot kapott a jogdíjakból.

Ha netán nem ugrana be a híres dallam, íme; segítünk feleleveníteni!

